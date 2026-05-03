ವಡ್ಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ದಿಂಗಳಪ್ಪನ ಪೂಜೆ

ಕೊರಟಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಬೆಳ್ದಿಂಗಳಪ್ಪನ ಪೂಜೆ, ಚಂದ್ರಮ್ಮನ ಉಯ್ಯೂದು ಹಾಗೂ ಮದುಮಕ್ಕಳ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ದಿಬ್ಬಣ' ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಚಂದ್ರಮ್ಮನ ಆಚರಣೆ ಮೇ 22ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಚಂದ್ರಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬೆಳ್ದಿಂಗಳಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮದುಮಕ್ಕಳ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ದಿಬ್ಬಣ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳ್ದಿಂಗಳಪ್ಪನ ಪೂಜೆಯು ಚಂದ್ರನ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಈ ಆಚರಣೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಕದರಮ್ಮ, ಮುದ್ದುನಾಗಮ್ಮ, ರಂಗಮ್ಮ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಲಕ್ಕವ್ವ ತಿಪ್ಪೇನಾಗಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಸಣ್ಣಮ್ಮಯ್ಯ, ಸಂಜೀವಮ್ಮ, ಸಾಕಮ್ಮ ನಾಗಣ್ಣ, ಚಿಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ, ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ನೀಹ, ಸಾಹಿತಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸಾಹಿತಿ ವಡ್ಡಗೆರೆ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಸವರಾಜು, ಹಂಪಿ ವಿವಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಮೋಹನ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಗ್ಗನಡು ನಾಗಭೂಷಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗಯ್ಯ, ಎ.ಒ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೈಲಾಶ್ ಮಳವಳ್ಳಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮೂರ್ತಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಂತರಾಜು ಗುಪ್ಪಟ್ಣ, ಶಿವಾನಂದ್ ಡಿ.ಇ., ಮಾರುತೇಶ್ ಕಸಾಪುರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.