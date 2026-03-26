ವಾಹನಗಳ ಗಾಜು ಪುಡಿ

ಕೊರಟಗೆರೆ: ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆಗಳ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 7ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಲವೆಡೆ ಕಾರು, ಆಟೊ, ಶಾಲಾ ವಾಹನ, ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಾಹನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>