ಕೊರಟಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಹಬ್ಬ

ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಕೊರಟಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಂಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಮಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರು ರಂಗಕುಣಿತ, ಕೋಲಾಟ, ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ರಂಗ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೆನಹಳ್ಳಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗುಂಜೇವ್ ತಂಡಗಳು ಪಡೆದವು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>