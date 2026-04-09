ಬೇಗೂರು ಡೇರಿ ವಿವಾದ: ಜಟಾಪಟಿ

<p>ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದು, ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘದ ಬೀಗ ಮುರಿದು, ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೇಗೂರು ಸಂಘಕ್ಕೆ 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇರೆಗೆ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪಿನನಡುವೆ ವಿವಾದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ಸಂತೋಷ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರೂಪ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಅವರೇ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್, ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರಿಂದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರೆಯಲು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್ ಸೋಮವಾರ ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳಿರುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಾನಂದ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ಬಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 12 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪೈಕಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶ್ರೀಧರ್ ಬಣದಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಇದ್ದರೆ, ರೇಣುಕಪ್ಪ ಬಣದಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಾನಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಘದ ಬೀಗ ಮುರಿದು, ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ನಿವೃತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಂತರ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ, ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಉಲಂಘಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲು ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-17-1405915375</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>