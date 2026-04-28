ಕುರ್ಚಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

ಕುಣಿಗಲ್: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾನೇ ಐದುವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಸಿ.ಎಂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷ ನಾನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನಾಚಾರ, ಅಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಡಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಂಸದ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಿಂತ ವೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕುಟುಂಬಗಳ ಶಾಂತಿ, ಯುವಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ವೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿಯ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ತುಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ದುರ್ಗದ ರಾಜೇಗೌಡ, ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್ ರವಿ, ಬಿ.ಎನ್ ಜಗದೀಶ ನಟರಾಜ್, ಶಂಕರ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>