ಮಳಿಗೆ ವಶ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕುಣಿಗಲ್: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿ ದೇವಾಲಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೋರಲಿಂಗನ ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 37 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ದಲಿತರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಲಿತರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಂತರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ದಲಿತ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದವರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಂಗಯ್ಯ, ಲಂಕೇಶ್, ಜಯರಾಮ, ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, 'ಬಿಳಿ ದೇವಾಲಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋರಲಿಂಗನಪಾಳ್ಯ ದಲಿತರ ಕಾಲೊನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಜಾಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸಲು ಬಂದರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>