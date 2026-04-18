ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ: ಒಡಕು ಬೇಡ

ಕುಣಿಗಲ್: 'ಸಹೋದರರಂತೆ ಇದ್ದ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಡಿ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ದಲಿತರ ಸರ್ವೋತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ.ರಂಗನಾಥ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ ಫಲದಿಂದ ಇಂದು ದಲಿತರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೋರಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರವಾಗುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸತತ ನಾಲ್ಕಾರು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶದಡಿ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ತಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಭಾರತೀಯರ ನಾಯಕರು. ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಭವನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭವನವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ಬಿ.ಡಿ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ದೆಹಲಿ ರಾಜೇಶ್, ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಪ್ರಶಾಂತ್, ರಾಜು ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ರಂಗನಾಥ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಜೈ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>