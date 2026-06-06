ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯದೆ, ಉದ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ

<p>ಕುಣಿಗಲ್: ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದವರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸುವ ಬದಲು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಎಲ್. ಮಂಜುಭಾರ್ಗವಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿ.ಕಾಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಕಾಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಳಸಿ, ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಹಾರ ಕಟ್ಟಿ. ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟಿ.ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪೂರೈಸಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸಿಗೆ ನೀರೆರದ ಪೋಷಕರ ಶ್ರಮ ಅರಿಯಿರಿ. ನೀವು ಗೆದ್ದರೆ ಅದರ ಶ್ರೇಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ, ಅಂತಿಮ ಬಿ.ಕಾಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಮೈತ್ರಿ, ಚೇತನ್, ಸಂಧ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚಲುವಮೂರ್ತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸಿ.ಜಿ.ನಾಗಮಣಿ, ಹನುಮಂತಯ್ಯ ವಿ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಶಶಿಕಲ, ಕುಮಾರಗೌಡ, ವಿ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಸುಮ, ಜ್ಯೋತಿ, ವಿದ್ಯಾ, ಮೇಘ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-17-1058219770</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>