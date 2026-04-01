ಕೆರೆಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕುಣಿಗಲ್: ಕೆರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗದ ಹೊಸಪೇಟೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕರಿಯಾ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ಯೋಗೇಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೆರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಲ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಕೆರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೇರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಣ್ಣು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ತೋಟ, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ರೈತ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕರಿಯಾ ನಾಯಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೆರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕೇಶ್, ರಾಜಣ್ಣ, ಕುಮಾರ್, ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>