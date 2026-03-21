ಕುಣಿಗಲ್: ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ

ಕುಣಿಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಕದ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಜಮೀನು ಬಳಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 10 ಗುಂಟೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 5 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಶಿಳ್ಳೆಕ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದೂ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಜಮೀನಿಗೆ ಸದ್ಯ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕರಿಯಾ ನಾಯಕ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಘು, ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗ ಮುರಳಿ ಚಂದ್ರ, ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ, ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>