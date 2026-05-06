ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇ- ಬೈಕ್ ವಿತರಣೆ

ಕುಣಿಗಲ್: ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಂಧರ್ಬಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ.ರಂಗನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 'ಹೆಲ್ತಯಮ್ ಮೆಡ್ ಟೆಕ್' ಮತ್ತು 'ಯೂನೈಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇ- ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ 20ರಿಂದ 30 ಹೆರಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆರಿಗೆ ಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಪಗಳು ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು ಪ್ರಚಾರದ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಅರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಾರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇ- ಬೈಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದುಪಯೋಗ ಪಡದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮರಿಯಪ್ಪ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸತೀಶ್ ಬಾಬು, ಹೆಲ್ತೀಯಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತ ಕುಮಾರ್, ಯೂನೈಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗ್ಯ, ವೈದ್ಯರಾದ ನವೀನ್, ಅಭಿಜಿತ್, ಪಲ್ಲವಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಶಾಂಕ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>