ಪೂಜೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವಕಾಶ

<p>ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮೃತೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೊರಠಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಪರ- ವಿರೋಧ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೋಮವಾರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಾತ್ರೆ ಇದೇ 11 (ಸೋಮವಾರ) ನಿರ್ಧರಿಸಿ ದಿವಾಕರ್ ಗೌಡ, ಹನುಮಂತಗೌಡ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸತೀಶ್ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ (ಜೆಡಿಎಸ್) ವಾದವಿವಾದ ನಡೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಪು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ತಡೆಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಗುಂಪು ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಪು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕರಿಯಾ ನಾಯಕ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿಪಿಐ ನವೀನ್ ಗೌಡ, ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದಿವಾಕರ್ ಗೌಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ 25 ಮನೆಯವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನವರು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-17-784673517</p>