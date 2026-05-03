ಕುಣಿಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಣಿಗಲ್ನಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ (ನೆಲಮಂಗಲ ಘಟಕ) ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಾಹ ತಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದಿಂದ ನೀರನ್ನು 20 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಬಿಸಿಲೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿದು ತಂಪಾಗಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ವಿನೋದ್, ಶಶಿಕಲಾ, ಗಂಗಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>