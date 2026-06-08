ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p><em>ಟಿ.ಎಚ್. ಗುರುಚರಣ್ ಸಿಂಗ್</em></p>.<p>ಕುಣಿಗಲ್: ‘ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣೀನಂತೆ ತುಂಬಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಅಂದಾ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು’ ಎಂದು ಜನಪದರು ಈ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕರೆ ಏರಿ ಮೇಲಿನ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದರೆ ಸೂರ್ಯ– ಚಂದ್ರರೂ ನೋಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಣಿಗಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಪದ್ಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದು, ಜತೆಗೆ ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಐದು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕೊಂಪೆಯಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>2016ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಏರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸದರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡ, ಏರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಮುಂಜಾನೆ ನಡಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿ. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ, ವೈ.ಕೆ.ರಾಮಯ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಾಕೃತಿನಿರ್ಮಿಸಿ, ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟೆ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೆರೆ ಏರಿ ಪ್ರದೇಶ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ. ಆದರೆ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಉಪಟಳದಿಂದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುರುಪಾಳ್ಯ ಭವ್ಯಾ.</p>.<p>ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲಿನ ತಂತಿಬೇಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನ ಮಿನುಗಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಏರಿ ಮೇಲಿನ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-17-1895488944</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>