ಭೂಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರ: ರೈತರ ಪರದಾಟ

ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಿರುವುದು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವಾದದಿಂದ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂ ಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 50 ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂ ಮಾಪಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 11 ಇ ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ 512, ದರಖಾಸ್ತಿಗಾಗಿ 149, ಹದ್ದುಬಸ್ತಿಗಾಗಿ 1901, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ 53, ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿಗಾಗಿ 687 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3,308 ಅರ್ಜಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ರೈತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಭೂ ಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 23 ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ 11 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕಚೇರಿ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆ, 11 ಇ, ಪೋಡಿ, ಆಕಾರ್ ಬಂದ್, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಮೋಜಿನಿ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತತ್ಕಾಲ್, ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 3,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚೂ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂ ಮಾಪಕರೇಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಡಾ. ರಂಗನಾಥ್, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭೂ ಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಭೂ ಮಾಪನ, ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ಸರ್ವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 11ಇ ನಕ್ಷೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕ್ರಯ, ವಿಭಾಗ ಪತ್ರ, ದಾನಪತ್ರ, ವಾರಸುದಾರರ ಹಕ್ಕು ಹಂಚಿಕೆ, ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ರೈತರು ನಿತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಪರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೂ ಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭೂ ಮಾಪಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>