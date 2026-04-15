ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ: 23 ಮಂದಿ ಕಣದಲ್ಲಿ

ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 23 ಮಂದಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 19 ರಂದು ಜಿಕೆಬಿಎಂಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾಮಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>566 ಮತದಾರರಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 7 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 4 ಮಹಿಳಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣದಲ್ಲಿ ನಟರಾಜು, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಉಮೇಶ್, ಷಡಕ್ಷರ ಮೂರ್ತಿ, ಗಂಗಯ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಮಂಜುಳಾ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣದಲ್ಲಿ ಬೋರೆಗೌಡ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ,, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಂದಿನಿ, ರೂಪಾ ಸುಜಾತಾ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಲೀಲಾವತಿ ಬಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>