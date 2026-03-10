ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕುಣಿಗಲ್: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:50 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:50 IST
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ನೀರಿಲ್ಲ
 ಕುಣಿಗಲ್ ಉಪನೊಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ
