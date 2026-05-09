ಮಳೆಗಾಗಿ ಪೂಜೆ: ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳದೆ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಳೆರಾಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಳೆರಾಯನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಡಗಳಿಂದ ನೀರು ಸುರಿದು, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ, ಸಿದ್ದಗಂಗಯ್ಯ, ಹೇರೂರ್ ಶಂಕರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-17-1112109663</p>