<p>ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡೆಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಅವರೆಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇವತಿ, ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸುಜಿತ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1960ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರೆಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂದು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಐದನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಾರಣಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಗೈರಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ.</p>.<p>‘ಐದು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಬಂದರೂ, ನಿಯಮಗಳು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಗುಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶೋಭ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1960ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆವರಣಗೋಡೆ ಇದೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ನಿತ್ಯ 50 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪೋಷಕರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸತೀಶ್, ರಾಮಣ್ಣ, ನಾಗರತ್ನ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-17-1573448017</p>