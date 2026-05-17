25 ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ 25 ಕೆರೆ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಲುಮೆಪಾಳ್ಯ ಶಿವಣ್ಣ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬರಿದಾಗಿರುವ ಅರೆಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶಾಸಕರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಿಗಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ, ಬೇಗೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕಿತ್ತಾನಾಮಂಗಲ- ಕಾಡುಮತ್ತಿಕೆರೆ- ಅರೆಪಾಳ್ಯ- ಸಂತೆಮಾವತ್ತೂರು-ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ- ಮೋದುರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>25 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದರೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೂ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ, ವೈ.ಕೆ.ರಾಮಯ್ಯರ 50 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ಫಲ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬಂದು 20 ವರ್ಷವಾದರೂ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ, ಕುಣಿಗಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಕೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದ ನೀರನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಆಂಜನಪ್ಪ, ಮಂಜಣ್ಣ, ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>