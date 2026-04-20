ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ

<p>ಕುಣಿಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದೇವತಾ ವೃತ್ತ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ವೃತ್ತಗಳು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ಮತ್ತು ಹಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ಟಣೆಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಾಗರಿಕರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಪೊಲೀಸರು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪರದಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎರಡೂ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಕಡೆ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳು ಸಾಗಲೇಬೇಕಿದೆ. ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐ ಮಾದ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಹರಿಸಿ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಗುವ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪುರಸಭೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಸನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು, ಮಾಗಡಿ ಕಡೆ ಸಾಗುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂದೆಡೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾರು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನದ ಜತೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರಾರು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪುರಸಭೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರವೇ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಗಡಿ ಗುರುತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-17-1058095327</p>