ಕುಣಿಗಲ್ | ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಕುಣಿಗಲ್:</strong> ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್.ಪಿ., ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಎಚ್.ಜಿ., ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ., ಶೋಭಾರಾಣಿ ಎನ್. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಬಿ.ಎನ್. ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸಿ.ಎಸ್. ರಾಜಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಸ್., ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪ್ಪ ಬಿ.ಆರ್., ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ರವೀಶ್ ಎಂ.ಎಸ್., ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಿ, ರಘು ಎಂ.ಜಿ., ಸಂಪತ್ತು ಕೆ.ಟಿ, ಕಾಂತರಾಜು, ಧನಂಜಯ ಜಿ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-17-1902250828</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>