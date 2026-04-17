ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ₹1.50 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ

<p>ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಉಜ್ಜನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲೆಕಡಕಲು ಗ್ರಾಮದ ವೈ.ಎಚ್. ಗೋಪಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹1.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಶಾಸಕ ಡಾ.ರಂಗನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಜ್ಜನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ವೈ.ಎಚ್. ಗೋಪಿ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆ– ತಾಯಿ ವೈ.ಕೆ ಹೊನ್ನಯ್ಯ, ಜಯಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಶಿಕಾ ಪೌಂಡೇಷನ್ನಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ 10 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಜತೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ರಂಗನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೆಂಕಟರಾಮು, ರಾಜೇಶ್, ಕುಮಾರ್, ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-17-998948171</p>