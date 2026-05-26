ಮನೆ ಮುಂದೆ ದಾಂದಲೆ; ಕಾರು, ಬೈಕ್‌ ಜಖಂ

ಕುಣಿಗಲ್: ವೃತ್ತಿ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆನವಾರಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಜಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ನನ್ನ ಮಗ ರುದ್ರೇಶ ಶಾಮಿಯಾನ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಡವಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮಲಿಂಗ ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ಕೌಡ್ಲೆ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮುಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ, ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಜಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>