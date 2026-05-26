ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಯುವಕನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಕುಣಿಗಲ್: ಪೋಷಕರ ಹಿತವಚನಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುತ್ರಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಕರ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೋಷಕರು ಸ್ವೇಚ್ಚೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಓದಿನಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸತ್ತ ಯುವಕ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುತ್ರಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ.

ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಹೋದರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೋಷಕರು ಕೂಡಲೇ ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ '112' ಗೆಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಪೋಷಕರ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ