ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ

<p>ಮಧುಗಿರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದ 40 ಮಂದಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡದಿಂದ ‘ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ 2005ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕದಿಂದಲೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ನಾಗೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ, ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಪ್ರೇರಣಾ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಮೊದಲ ವರ್ಷ 40 ಯುವಕರಿಂದ ತಲಾ ₹5 ಸಾವಿರದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹2 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಆಯ್ದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ನೀಡೋಣ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಲಾ ಮೂರು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾವು, ಈ ಬಾರಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ₹8 ಲಕ್ಷ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಸಾವಿರ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು 250 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಪ್ತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ 40 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-17-1461731990</p>