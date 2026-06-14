ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನ ವರ್ಷಧಾರೆ: ಶೇಂಗಾ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ರಘು ಗಂಕಾರನಹಳ್ಳಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:12 IST
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ಜಿ.ಸಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ
ಚೆನ್ನಕೇಶವಮೂರ್ತಿ
ರೈತರು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಸಬೇಕು
ಜಿ.ಸಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೈತ ಸಂಘ
‘ಬಡವರ ಸಿರಿ’ಯಾದ ರಾಗಿ
ಮಳೆಯ ಏರಿಳಿತ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ‘ಬಡವರ ಸಿರಿ’ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ನಿರೋಧಕ ಗುಣ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆ ದನ– ಕರುಗಳಿಗೆ ಒಣ ಮೇವು ಲಭಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಗಿಯು ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬರ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದ್ದು ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (120 ದಿನ) ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ‘ಎಂಎಲ್- 365’ ರಾಗಿ ತಳಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.