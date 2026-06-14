ಮಧುಗಿರಿ ಶೇಂಗಾ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಹೊಸ ತಳಿ ಪರಿಚಯ

<p><em>ರಘು ಗಂಕಾರನಹಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ಮಧುಗಿರಿ: ಜೂನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಹದ ಮಳೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿರುವ ಕೃಷಿಕರು ಬೇಸಾಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಶೇಂಗಾ ಕಣಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ‘ವಿಶಿಷ್ಟ’- ಐಸಿವಿಎಸ್ -1694 ಎಂಬ ತಳಿಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಗುಣ ಮತ್ತು ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಶೇಂಗಾ ತಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 28.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ನೀಡಲಿದೆ. 110ರಿಂದ 115 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ, ತುಕ್ಕುರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತಳಿಯ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸುಲಿದರೆ 730 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೆನ್ನಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>30 ಕೆ.ಜಿ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ₹2640, ಇತರೆಯವರಿಗೆ ₹2910 ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜದ ದರ ₹130- 140ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾಡಿದ ರೋಗ, ವಿಪರೀತ ಕೂಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನವಿಲು ಸಂತತಿ, ಬೆಳೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-17-883722954</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>