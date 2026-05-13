ಮಧುಗಿರಿ: ನಲುಗಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ

ಮಧುಗಿರಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜನರ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ವರ್ಷಾರಂಭದಿಂದಲೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ತುಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈ ಸುಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ₹111, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ₹49, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹203 ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಮೇ 5ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ₹993ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಉಪಹಾರಗಳ ದರವನ್ನು ₹5ರಿಂದ ₹10 ಏರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಾರದೆಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಘಾಸಿಯಿಂದ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಊಟದ ಮೆನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ದೂಡುತ್ತಿವೆ.

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿಯಾದಾಗ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ₹30 ಇದ್ದ ಇಡ್ಲಿ ₹40ಕ್ಕೆ, ಮಿನಿ ಊಟ, ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದೋಸೆಗಳ ದರ ₹10 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ಸ್ ದರ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ₹5 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಡತಿ-ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.

ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಲೀಕರಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಉಳಿತಾಯ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು. ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ, ಟೀ ಅಂಗಡಿ, ಪಿಗ್ಮಿ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಪಿಗ್ಮಿ ವಸೂಲಿಗಾರರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ, ಮಾಂಸಹಾರ, ಚೈನೀಸ್, ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿವ ಬಾಣಸಿಗರು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಸಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ