ಮಧುಗಿರಿ: 14 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 15 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 800 ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ 341 ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 80ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಪೋಷಕರ ಸಮ್ಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 31ರ ವರೆಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>