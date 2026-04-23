ಭೂಮಾಪನಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈರಾಣ

ರಘು ಗಂಕಾರನಹಳ್ಳಿ

ಮಧುಗಿರಿ: ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಪಿಎಫ್, ಬಾಕಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ, ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂ ಮಾಪಕರು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ಪೋಡಿ, ದಾರಿ ನಕ್ಷೆ, ಬಗರ್ ಹುಕುಂ, ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ, ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೊಡಕುಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ರೈತರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 321 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವೆಗೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಮೂವರು ಮಾತ್ರ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ, ದರಾಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿ, ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಸರ್ವೆ, ಕೆರೆ, ನಾಲೆ, ನಕ್ಷೆ, ಆಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬೇಕು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೇಡವೇ?' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಮಾಪನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಒಂದು ಕಡತಕ್ಕೆ ₹1200 ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ, ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹360 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಪರವಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಬಡಿದಾಟಗಳಾಗುವುದು. ವಿಷ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸರ್ವೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಜೀವಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭೂಮಾಪಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-17-614360656