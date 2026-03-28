ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ

ಮಧುಗಿರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿರಂಗನಾಥ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಮ ನವಮಿ ನಂತರ ರಾಸುಗಳು ಬರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನೂರಾರು ರಾಸು, ಹಗ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಖರೀದಿದಾರರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶಿರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹಗ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾದೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾಗಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮರೇಶ್, ಉಳಿದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ರಾಸುಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತಪ್ಪದೇ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಊರಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 30ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರ ವರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ರಾತ್ರಿ ದ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಥ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 13ರಂದು ಜಲಧಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>