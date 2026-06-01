ಮಧುಗಿರಿಗೆ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ

ಮಧುಗಿರಿ: ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮಧುಗಿರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 'ಮಧುಗಿರಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ' ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಿರಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಚೇರಿಯಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿರುವ ಕಚೇರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ: ಹತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊರಟಗೆರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಏಳು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಡಿಪೊಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ಡಿಪೊಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಗ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ಡಿಪೊಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಧುಗಿರಿ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು, ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಪೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಘಟಕಗಳು ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರಲಿವೆ. ಸದ್ಯ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. 850ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಾಲನೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆರು ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ-ಡಿವಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ, ಮಧುಗಿರಿ- ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ, ಮಧುಗಿರಿ - ಹುಣಸೇಮರದಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಐದು ಬಸ್ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>'ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ, ಬಸ್ ಡಿಪೊ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿ ಮಧುಗಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>