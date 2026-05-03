ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೈ ಹಿಡಿದ ರೇಷ್ಮೆ

ರಘು ಗಂಕಾರನಹಳ್ಳಿ

ಮಧುಗಿರಿ: ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಲವು ರೈತರು ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಗೆರೆ ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀತರಕ್ತ ಹುಳುವಾದ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ 26ರಿಂದ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 36-38 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಟೊಮೊಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವರು ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮನೆಯ ನೆಲ, ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಚಪ್ಪರ, ಅಗತ್ಯ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ ಸುಳಿಯದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದೇ ಇಟ್ಟಿರುವುದು, ಬೆಳೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣಾ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 170 ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 150 ಕಿಲೋ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ಕಿಲೋಗೆ ₹700ರ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 100 ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 80 ಕೆಜಿ ಗೂಡು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯೇ ಉತ್ತಮ: ರೇಷ್ಮೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 19ರಿಂದ 20 ಮೇವಿಗೆ ಬಂದರೂ ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಇಳುವರಿಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12-13ನೇ ಮೇವಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್.

ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ V-1 ತಳಿಯ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಇವರು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಚಾರ್ಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಇವರು ಸೊಪ್ಪಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಧು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದಂಪತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಕೂಲಿ ಖರ್ಚು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನ