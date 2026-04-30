ಮಧುಗಿರಿ: ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ

ಮಧುಗಿರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಘದ 15 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮೇ 1ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>15 ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 20, ಐದು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 10 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 743 ಶಿಕ್ಷಕ ಮತದಾರರಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣದ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>'ಗುರುಮಿತ್ರ' ಹಾಗೂ 'ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 30 ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಗುರುಮಿತ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್. ಎಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥಯ್ಯ, ವೈ.ಎ.ರಾಮದಾಸ್, ಕೆ. ಎನ್.ದೇವರಾಜಯ್ಯ, ಜಿ.ಹನುಮಂತರಾಜು, ಕೆ.ರವಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಸಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಎಚ್. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ; ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಇಂದುಮತಿ, ಕೆ. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ, ಎಂ. ಸಿ.ನಾಗಮ್ಮ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ನೇಹಬಳಗ' ತಂಡದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಡಿ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಡಿ. ಜಗದೀಶ್ , ಟಿ. ಕೆ.ರಂಗನಾಥ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಪಾಶ, ಬಿ. ವಿ. ನಾಗೇಶಯ್ಯ, ಎಸ್.ವಿ. ರಮೇಶ್, ಎಚ್.ಡಿ. ನರಸೇಗೌಡ, ಆರ್. ರಮೇಶ್, ಎಚ್.ಆರ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎಚ್.ಆರ್. ಅಶ್ವಿನಿ, ಎಚ್. ಕೆ. ಲತಾಮಣಿ, ಡಿ. ಎಚ್. ನಿರ್ಮಲ, ಬಿ. ಎಚ್. ಶಿಲ್ಪ, ಹಾಗೂ ಸುಜಾತ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>