ತುಮಕೂರು: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಮನನೊಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ನಗರದ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳ ಜತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಡೀ ದಿನ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕುಸುಮಾ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬದಲಿಸಿ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಡೀ ದಿನ ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತಂಕಗೊಂಡ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

'ನನ್ನನ್ನು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾಯಿ ಜತೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ನಂತರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ನೀನು, ಕುಸುಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕುಸುಮಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

'ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.