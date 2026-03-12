ಸಾಲ ವಾಪಸ್‌ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಮುಬಾರಕ್ (28) ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಮುಬಾರಕ್ (29) ಎಂಬುವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆಯ ಮುಬಾರಕ್ಗೆ ನಜರಾಬಾದ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಬಾರಕ್ ₹50 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಮೊಹ್ಮದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಮುಬಾರಕ್ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಮೊಹ್ಮದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಪಿಐ ಎಫ್.ಕೆ.ನದಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಯೋಗೀಶ್, ಜಿ.ಪದ್ಮಾವತಿ, ಎಎಸ್ಐ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂಡ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>