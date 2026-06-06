ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡತನ

<p><em>ಬಿ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್</em></p>.<p>ಆರೇಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ನಾವಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರವಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹಾಕಿಕೊಡುವುದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಜೋಡಿ ಒಲೆಗೆ ಜಾಲರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಯಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೂ ಒಲೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಿಂದ ಮೊರಗಟ್ಟಲೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಮ್ಮ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದಿ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಕಲೆಸಿ, ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವು ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪದೆ ರಭಸದಿಂದ ರಪರಪನೆ ಒಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೋಡಿ ಒಲೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರೂಪ ತಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಂಜನಮಳಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿ ತರುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಸುಳಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಅಮ್ಮ ‘ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಅಂತ ಆತಂಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವವರಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಅಂದಿರಬಹುದಾ ಅಂದರೆ ಛೇ! ಅವರು ಎಂದೂ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವವರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ತರಲು ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಓದುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೇಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡರೇನೋ ಪಾಪ. ನನಗಂತೂ ವಿಪರೀತ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡತೊಡಗಿತು. ಹೊತ್ತು ಮೀರತೊಡಗಿದಂತೆ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ, ಚಡಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಗೇಟು ಕಿರ್ರ್ ಅಂದಿತು. ಯಾರೆಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲನೆ ಒಳಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಲಾಗದೆ ಕಂಬದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಏನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೊ ಎನ್ನುವ ಭಯದ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮೊದ್ಲು ನಂಗೆ ಬಾಳೆಲೆಲಿ ಬಡಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಒಲೆ ಕೆಲ್ಸ. ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ತುಂಟರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೇ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಬಿಸಿಲು ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿವು. ನಂಜನಮಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಶಾನೇ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು ಎಂಬ ಬದುಕಿನ ಪಾಠವನ್ನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-1975799388</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>