ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್‌ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂಪುರಾ ಹೊಳ್ಳಗೆ ಕಂಚು

ತುಮಕೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನೂಪುರಾ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ (20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ) ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದಕದ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಎಫ್ಐ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೂಪುರಾ 14.22 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯಾಮಿನಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ (13.79 ಸೆ) ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು.

ಅಶ್ಫಕ್ ದಾಖಲೆ: ಕೇರಳದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ಫಕ್ ಅವರು ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. 46.05 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಅವರು, 2017ರಲ್ಲಿ ಅಮೋಜ್ ಜೇಕಬ್ (46.26ಸೆ) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 2025ರ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕ್ (46.58 ಸೆ.) ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಎಎಫ್ಐ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡ (47.53ಸೆ) ಪೂರೈಸಿದ ಅಶ್ಫಕ್ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಫಲಿತಾಂಶ:

ಪುರುಷರು: 400 ಮೀ. ಓಟ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ಫಕ್ (ಕಾಲ: 46.05 ಸೆ, ಕೇರಳ)–1, ಪಿಯೂಷ್ ರಾಜ್ (ಬಿಹಾರ)–2, ಎಸ್.ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)–3.

1,500 ಮೀ. ಓಟವನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಶರ್ವ (ಕಾಲ: 3ನಿ.52 ಸೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–1, ಹಿತೇಶ್ (ಹರಿಯಾಣ)–2, ರೋಹಿತ್ ಸಾಗರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–3.

5 ಸಾವಿರ ಮೀ. ನಡಿಗೆ: ನಿತಿನ್ ಗುಪ್ತ (ಸಮಯ:18 ನಿ. 54 ಸೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–1, ತುಷಾರ್ ಪನ್ವಾರ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ)–2, ಹಿಮಾಂಶು ಪನ್ವಾರ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ)–3.

110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಕೆ.ಕಿರಣ್ (ಕಾಲ: 13.75 ಸೆ, ಕೇರಳ)–1, ಸೈಫ್ ಫಾರುಕ್ ಚಫೆಕರ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)–2, ಸಲ್ ಉಲ್ ಹಕ್ (ಕೇರಳ)–3.

ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ: ಅಶುವೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿನ್ಹಾ (ಎಸೆತ: 67.87 ಸೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–1, ಅಮನ್ (ಹರಿಯಾಣ)–2, ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–3.

ಶಾಟ್ಪಟ್: ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್ (ಎಸೆತ: 18.65 ಮೀ, ಎನ್ಸಿಒಇ)–1, ಅಖಂಡ್ ಪ್ರತಾಪ್ಸಿಂಗ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–2 ಓಂಕಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂದ್ (ಒಡಿಶಾ)–3.

ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್: ಕವಿನ್ ರಾಜಾ (ಎತ್ತರ: 5.12 ಮೀ, ತಮಿಳುನಾಡು)–1, ಅಶಿಶ್ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)–2, ವಿಶಾಲ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)–3.

ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಶಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ (ಜಿಗಿತ: 8.23 ಮೀ., ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–1, ಜಿತಿನ್ ಅರ್ಜುನನ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)–2, ಧನುಷ್ ರಾಜ್ (ಕೇರಳ)–3.

ಡೆಕಥ್ಲಾನ್: ಉಪ್ಕಾರ್ (7,039 ಅಂಕ, ರಾಜಸ್ಥಾನ)–1, ಜಾಕರ್ ರಾಹುಲ್ (ಗುಜರಾತ್)–2, ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್)–3.

ಮಹಿಳೆಯರು: 400 ಮೀ. ಓಟ: ನೀರು ಪಾಠಕ್ (ಕಾಲ: 54.31 ಸೆ, ಎನ್ಸಿಒಇ)–1, ತಾಹೂರಾ ಖಾಟುನ್ (ಒಎನ್ಜಿಸಿ)–2, ಭೂಮಿಕಾ ನೆಹಾತೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)–3.

1,500 ಮೀ. ಓಟ: ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (ಕಾಲ: 4ನಿ.32 ಸೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)–1, ಸ್ನೇಹಲ್ ಕೆ. (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)–2, ಜಾನ್ಹವಿ ದ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)–3.

5 ಸಾವಿರ ಮೀ. ನಡಿಗೆ: ರಂಜನಾ ಯಾದವ್ (ಕಾಲ: 23ನಿ.22 ಸೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)–1, ಯೋಗಿತಾ (ಹರಿಯಾ