ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರ

<p>ಪಾವಗಡ: ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಸಿ.ಎನ್ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತರಾಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಟಿ.ಎನ್. ಪೇಟೆ ರಮೇಶ್ , ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎನ್. ಮರಳಿಧರ್, ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹೇಶ್, ರಘು ನಂದನ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಆರ್. ಹನುಮಂತ ರಾಯ, ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ, ಪಿ. ರಮೇಶ್, ಅಂಜಿ ಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-17-439793306</p>