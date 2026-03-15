ಪಾವಗಡ ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌: ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ

ಪಾವಗಡ: ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅದಾಲತ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ನ್ಯಾಯಾದೀಶ ವಿ. ಮಾದೇಶ 46 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದರು. 2.21 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್, ಸಾಲ, ಕರಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾದವು.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಸಿ.ಎನ್. ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ, 1,367 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದರು. ₹38.61 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ದಾವೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದರು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್ಬಿಐ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೆನರಾ, ಕೆಜಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ, ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಒಟಿಎಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಸಣ್ಣೀರಪ್ಪ, ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಾವೀದ್ ಅಹಮದ್ ಪತ್ತೇಪುರ್, ವರದರಾಜು, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ವೀರಚೆನ್ನಪ್ಪ, ಜಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಹಂತೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಜಗನ್ನಾಥ್, ರಂಗನಾಥ್, ಮಂಗಳ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಉಮೇಶ್, ಯಶವಂತ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಕೀಲರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.