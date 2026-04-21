ಚಿರತೆ ದಾಳಿ: ಹಸು ಸಾವು

ಪಾವಗಡ: ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದೆ.

ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ, ಯರ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿಯ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ದನದ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಗ್ಗ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದರೂ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿರತೆ ಕೊಂದಿದೆ.

ರೈತ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ದನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀಳಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಶಿವರಾಜು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಂಗಾಧರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-17-1182076850