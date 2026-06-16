ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ: ಕಟ್ಟಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

<p>ಪಾವಗಡ: ‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟ್ಟಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವದನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಿವೃತ್ತ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೃತಿ ‘ಸಿರಿವೆತ್ತ ನಿಡುಗಲ್ಲು’ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೀವನ ನಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಡುಗಲ್ಲಿನ ರಾಜದರ್ಬಾರು, ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟನಾವಳಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದು ಹುತಾತ್ಮನಾದ ವೀರ ಗಂಡಯ್ಯನ ವೃತ್ತಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೃತಿಯು ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಯಂತೆ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಯಾದರೂ ಓದುಗರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಚ್.ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಲೇಖಕ ಬಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಹ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಲಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ ಪಾಳೇಗಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಸಣ್ಣನಾಗಪ್ಪ, ಹೊ.ಮ.ನಾಗರಾಜು, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಆರ್.ಎನ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಗೌಡೇಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ರಾಜಾ ರವಿಶಂಕರರಾಜು, ರತ್ನಗಿರಿಯ ರಾಜಾ ರಂಗಪ್ಪರಾಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಾಜಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ರುದ್ರಮುನಿ, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಕಣಕುಪ್ಪೆಯ ಪಾಳೇಗಾರ್ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ನಾಯಕ, ಪಾಳೇಗಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಹೊಸದುರ್ಗದ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯಕ, ವಿಜಯನಗರದ ದೇವರಾಯ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿಡುಗಲ್ಲಿನ ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಆರ್.ಸಿ. ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಎಸ್.ಕೆ.ರೆಡ್ಡಿ, ಕೋಟಗುಡ್ಡ ಅಂಜಪ್ಪ, ಬಲರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಎಇ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಭಾಕರ್, ಡಾ. ಓಂಕಾರ ನಾಯಕ, ಭಾರತೀಯ ಪರಿವರ್ತನ ಸಂಘದ ಹರಿರಾಮ್, ನಿವೃತ್ತ ಜೈಲ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಪಿ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ, ಚನ್ನನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-17-1528255406</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>