ಪಾವಗಡ: ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ನೀಡದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮೊಮ್ಮಗ

<p><strong>ಪಾವಗಡ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡೇಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಹಣ ನೀಡದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಹೆಂಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಮಿದಾಲಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗಂಗಮ್ಮ(62) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಆರೋಪಿ ಗೌಡೇಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ(26) ಎಂಬುವರನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗೌಡೇಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ, ಗಂಗಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಜ್ಜಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಹೆಂಚಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಮಡಕಶಿರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವಗಡ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>