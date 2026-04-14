ಔಷಧ ಕೊರತೆ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು

ಪಾವಗಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ, ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸರೆ. ಆದರೆ, ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಔಷಧ, ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿಗೂ ಔಷಧಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರವನ್ನು ಔಷಧ ವಿತರಕರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಪ.</p>.<p>ವೈದ್ಯರು ಔಷಧ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೆರೆಡು ಔಷಧ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಔಷಧ ಖಾಸಗಿ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹಲವು ಬಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಇತರ ಔಷಧ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಔಷಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರು.</p>.<p>ವಾಂತಿ, ಬೇಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಔಷಧ ಕೊರತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಅಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಗುಣಮುಖರಾಗದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಹಣ, ಸಮಯವೂ ವ್ಯರ್ಥ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ತಡ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳೂ ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಹೆರಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೋಗಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸದ ಕಾರಣ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಇವೆ.</p>.<p>ಈ ಕೂಡಲೇ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸವಲತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಔಷಧ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>