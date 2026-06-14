ಪಳವಳ್ಳಿ– ಕಡಮಲಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್‌:‌ ರೈತರ ಆರೋಪ, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ

<p>ಪಾವಗಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡಮಲಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಲ್ಲು, ಮುಳ್ಳು, ಬೇಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜಮೀನು, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರೈತರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕುರಿ, ದನಗಾಹಿಗಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೇಲಿ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಓಡಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಟೊಮೊಟೊ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ, ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗದೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆರೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು, ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಈರಣ್ಣ, ಹನುಮಂತರಾಯ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-17-647450458</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>