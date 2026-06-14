ಪಾವಗಡ: ಚಾವಣಿ ಕುಸಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

<p><strong>ಪಾವಗಡ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜವಂತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರು ಬೀಳದಿರುವ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ 43 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಚಾವಣಿ, ಗೋಡೆಗಳು ನೆನೆದು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುವುದೊ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ದಿನ ದೂಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಚಾವಣಿ ಬೀಳುವ ಆತಂಕದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಾಗ ಶಾಲೆ ಬಳಿಯ ದೇಗುಲ ಮುಂಭಾಗದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು.</p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದವರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೂ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳ, ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಕುರುಚಲು ಗಿಡ, ಪೊದೆಗಳ ಮರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಆಗಾಗ ಹಾವು, ವಿಷ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಚೀರುತ್ತಾ ಓಡಿ ಬಂದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು.</p>.<p>ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ತುರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹ: ಪಾವಗಡ-ತುಮಕೂರು ಕೆ– ಷಿಪ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ‘ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯ’ ಎಂದೂ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೆ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪ.</p>.<p><strong>ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ: </strong>ಹಳೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ತುರ್ತು ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮದ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<div><blockquote>ಶೀಘ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">ರಂಗನಾಥ್ ರಾಜವಂತಿ</span></div>.<div><blockquote>ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">ಆರ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ರಾಜವಂತಿ</span></div>.<div><blockquote>ಪಾವಗಡ- ತುಮಕೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution"> ಕೆ. ನಾಗರಾಜು ರಾಜವಂತಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>