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ಪಾವಗಡ: ಚಾವಣಿ ಕುಸಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

ಕೆ.ಆರ್.ಜಯಸಿಂಹ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:13 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:13 IST
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ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಸ್ಥಿತಿ
ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಸ್ಥಿತಿ
ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ 
ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ 
ರಂಗನಾಥ್‌
ರಂಗನಾಥ್‌
ಶೀಘ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕು.
ರಂಗನಾಥ್‌ ರಾಜವಂತಿ
ನಾಗರಾಜ
ನಾಗರಾಜ
ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಬೇಕು.
ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ನಾಗರಾಜ ರಾಜವಂತಿ
ಕೆ ನಾಗರಾಜು
ಕೆ ನಾಗರಾಜು
ಪಾವಗಡ- ತುಮಕೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕೆ. ನಾಗರಾಜು ರಾಜವಂತಿ
TumkurGovt school

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