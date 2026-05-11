ಸಂಕಾಪುರ: ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

<p>ಪಾವಗಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕಾಪುರ ಸುವರ್ಚಲಾ ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಗೋಪೂಜೆ, ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಧೀಕ್ಷಾ ಹೋಮ, ಜಲಾಧಿವಾಸ, ಕ್ಷೀರಾಧಿವಾಸ, ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ನಡೆಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಗ್ರಹದಾನಿ ಶಶಿಧರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ದೇಗುಲ ಪಿ.ವಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅರುಣ್, ಎಂ.ಡಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ರಂಗನಾಥ್, ಸುನುಕ ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ, ವೆಂಕಟಶರ್ಮ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸಾಯಿಭರತ್ ಶರ್ಮ, ಗಿರಿಜಾ, ವೈದ್ಯ ಡಾ ಜಿ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ನಟರಾಜು, ಎನ್. ಗಿರಿಜಾ ರವಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿ, ಶಂಕರಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-17-269953575</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>