ಶನೈಶ್ಚರ ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಪಾವಗಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಕೆ.ಜಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಪುಷ್ಪ ಯಾಗ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತೈಲಾಭಿಷೇಕ, ಸರ್ವೆ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೀತಲಾಂಭ ದೇವಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾದಶವಾರು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಪ್ರಧಾನ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮ, ಗಾಯಿತ್ರಿ ಹೋಮ, ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಕಲಶೋದಕ ಮಾರ್ಜನೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಮೂಲ ನವಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಸೀತಲಾದೇವಿ ಮೂಲ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಜೈಷ್ಠಾದೇವಿ ಸಮೇತ ಶನೈಶ್ಚರ ದೀಪಾಲಂಕೃತ ಉತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-17-956637916</p>