ಪಾವಗಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಕಾಪುರದ ಸುವರ್ಚಲ ಆಂಜನೇಯ ರಥೋತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ, ಆಂಧ್ರದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುವರ್ಚಲಾ ದೇವಿ, ಆಂಜನೇಯ, ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕರೆತಂದ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತಾ, ಆಂಜನೇಯ, ಸುವರ್ಚಲಾ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ರಥಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು 108 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದರು. ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸೀತಾ– ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್, ಶ್ರೀಧರ ಜೋಯಿಸ್, ಬದರಿನಾಥ ಶರ್ಮ, ದೇಗುಲ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎಂ.ಡಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ರಂಗನಾಥ್, ಎನ್. ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಿನಾಥ ಶರ್ಮ, ವೆಂಕಟಾಚಲ, ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಶಶಿಧರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ವಕೀಲ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಕರಿಬಸವಯ್ಯ, ರಾಮಾಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ್, ಎಂ.ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಹರ್ಷ, ಅಂಜನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-17-1187586212